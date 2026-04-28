MLB: ¿Moisés Ballesteros pelea por el Novato del Año de la Liga Nacional?

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Moisés Ballesteros es uno de los nombres de moda en estos primeros compases de la temporada 2026 de las Grandes Ligas. En su primer año completo en la Gran Carpa, el toletero oriundo de Los Teques ha sabido demostrar, por lo menos en este arranque, las razones por las que llegó a ser uno de los mejores prospectos de su organización.

Luego de una pequeña pasantía por Las Mayores en 2025, en donde logró dejar OPS de 868 en 20 compromisos disputados, el receptor y bateador designado ha explotado de gran manera en estos primeros compases de la campaña, con cinco cuadrangulares, 16 carreras impulsadas y .387 de average, además de un OPS de 1.145.

Con estos excelentes números, Moisés Ballesteros anota su nombre de manera seria en la pelea por el Novato del Año de la Liga Nacional, en donde se enfrentará a competencia bastante fuerte. Ante esto, surge una pregunta muy importante: ¿Podrá pelearles de tú a tú por el galardón?

Moisés Ballesteros, ¿Novato del Año?

No cabe duda de que Moisés Ballesteros está haciendo méritos para ser Novato del Año de la Liga Nacional. El toletero criollo sostiene números realmente estelares, y ha sido uno de los mejores bateadores del beisbol en lo que va de la zafra. Sin embargo, la competencia no escasea.

Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, se presenta como el favorito actualmente, gracias a sus nueve vuelacercas, 29 carreras impulsadas y su OPS de 987. Nolan McLean, abridor derecho de los Mets de Nueva York, también presenta un caso importante, al tener efectividad de 2.55 y WHIP de 0.85 en seis salidas.

Este par se alza como la competencia más fuerte que tiene Moisés Ballesteros en este preciso momento, por lo que el criollo tendrá que sostener el ritmo que tiene si quiere pelear hasta el final del año.