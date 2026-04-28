LMBP en vivo gratis esta semana: juegos imperdibles por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) continúa encendiendo la pasión de los fanáticos con una cartelera imperdible esta semana, transmitida en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Los encuentros también estarán disponibles en streaming HD a través de meridiano.net, así como en plataformas como SimplePlus, Inter, NetUno Go y ABA TV Go, brindando múltiples opciones para no perderte ni un solo inning.

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DELFINES VS SAMANES / INICIO: 7:00 P.M.

/ INICIO: 7:00 P.M. SÁBADO 2 DE MAYO MARINEROS VS SAMANES / INICIO 5:00 P.M.

/ INICIO 5:00 P.M. DOMINGO 3 DE MAYO GUERREROS VS CACIQUES / INICIO 1:00 P.M.

Sintoniza Meridiano Televisión en señal abierta o conéctate vía streaming para vivir todo el beisbol de la LMBP con la mejor calidad y cobertura.