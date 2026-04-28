MLB: Ranger Suárez se une a este selecto grupo de venezolanos tras su última actuación

La noche del lunes 27 de abril marcó un antes y un después para la carrera de Ranger Suárez en las Grandes Ligas. El zurdo ofreció una presentación dominante que quedará registrada como la mejor de su trayectoria, guiando a los Medias Rojas de Boston con autoridad frente a los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre.
Desde el primer inning, el criollo de 30 años mostró control, ritmo y una lectura impecable de cada bateador de Toronto. Su línea final fue contundente: ocho entradas sin permitir carreras, un solo hit, un boleto y 10 ponches.
El impacto de esta apertura va más allá de lo inmediato. Con esta actuación, el venezolano se convirtió en apenas el jugador número 17 de su país en completar al menos ocho innings en blanco, permitir un imparable y alcanzar los 10 ponches en un mismo juego, respectivamente.
En dicha lista, destacan leyendas como Johan Santana y Félix Hernández, referentes históricos del montículo y dos de los más grandes ídolos venezolanos en la historia de este deporte.
Esta salida también representa su presentación más sólida y que hace retomar la confianza en el que es su primer año con los Medias Rojas de Boston. Aunque ya había trabajado ocho entradas en ocasiones anteriores, nunca lo había hecho con tan poco daño permitido ni con una cifra tan alta de ponches, lo que eleva el valor de esta actuación.
Por si fuera poco, en sus últimas salidas acumula más de 26 innings con apenas cuatro carreras permitidas, además de 24 ponches y un control mucho más consistente.
Finalmente, Ranger Suárez atraviesa un momento clave en este inicio de temporada 2026. Su rendimiento no solo fortalece a su organización, sino que también lo posiciona como uno de los brazos venezolanos más importantes de la MLB.