MLB: Juan Soto vuelve a encender las alarmas en los Mets

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La temporada de los Mets de Nueva York atraviesa otro momento de incertidumbre tras las recientes declaraciones de su manager, Carlos Mendoza. El estratega venezolano confirmó ante la prensa que Juan Soto padece una tensión en el antebrazo.

A pesar de la inquietud inicial, el cuerpo técnico ha intentado transmitir un mensaje de calma. Soto ha sido incluido en la alineación de este martes, aunque cumpliendo funciones exclusivamente como bateador designado, con el objetivo de minimizar el impacto físico en su brazo mientras se recupera por completo.

Plan de recuperación

La buena noticia para la organización de Queens es que el jugador ya se sometió a una resonancia magnética. Según Mendoza, los resultados del estudio no revelaron daños estructurales, lo cual representa un alivio tanto para el jugador como para la directiva. La ausencia de lesiones graves permite que el panorama sea mucho más optimista de lo que se proyectaba el pasado viernes, cuando el dominicano reportó las primeras molestias.

El plan actual consiste en mantener a la estrella de 27 años en el rol de bateador designado durante los próximos compromisos. La esperanza del manager es que Soto pueda reintegrarse a sus labores defensivas en los jardines en un periodo de pocos días, dependiendo de cómo evolucione la inflamación y la movilidad de la zona afectada.

El rendimiento tras su regreso de la lista de lesionados

Esta nueva complicación física llega en un momento donde Soto busca reencontrar su mejor ritmo con el madero. Desde que regresó la semana pasada de una distensión en la pantorrilla, el jardinero ha participado en cinco encuentros con un rendimiento discreto. En este periodo, registra un promedio de tres hits en 15 turnos oficiales, sin conectar extrabases ni registrar carreras impulsadas, aunque mantiene su disciplina en el plato con seis boletos negociados frente a dos ponches recibidos.