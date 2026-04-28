MLB: Eduardo Rodríguez buscará cortar esta mala racha ante los Cerveceros de Milwaukee

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Eduardo Rodríguez enfrentará este miércoles 29 de abril a los Cerveceros de Milwaukee, donde tratará de lograr su tercera victoria de la campaña. El estelar serpentinero venezolano de los Diamondbacks de Arizona esta temporada sigue invicto.

El criollo después de cinco aperturas en 2026 ostenta una efectividad de 2.89, ha permitido 10 carreras limpias, otorgó 12 boletos, ponchó a 18, todo en 28 episodios. Asimsimo, aprovechará su buen momento en la lomita para romper la mala racha ante una de sus bestias negras, ya que contra Milwaukee tiene marca negativa de 0-3.

Rodríguez por la historia

Rodríguez ha tenido un impacto significativo en las Grandes Ligas al convertirse en el décimo lanzador venezolano en llegar a 90 victorias en la MLB pero ahora busca escalar más esta temporada, ya que de lograr el triunfo ante Milwaukee quedaría a tres de la cifra mágica de 100 victorias en las Grandes Ligas y sería el noveno criollo en toda la historia de la MLB con esta cantidad de laureles.

Su éxito reciente ha consolidado su lugar en la historia del béisbol venezolano, uniéndose a una prestigiosa lista de lanzadores venezolanos que han logrado victorias notables en el deporte.

Números de Rodríguez frente a Milwaukee

En su enfrentamiento más reciente, ocurrido el 25 de agosto de 2025 el zurdo venezolano tuvo su peor actuación contra los Cerveceros, solo lanzó 2.1 inn, permitió cinco carreras limpias, seis hits, otorgó un boleto y ponchó a uno.

En 2024, Rodríguez se enfrentó a Milwaukee durante su primera temporada con Arizona, tras recuperarse de una lesión en el hombro.

Se le ha descrito como un lanzador que ha enfrentado bien a la alineación de los Cerveceros, caracterizada por poseer una sólida línea de toleteros. En el morrito de los lupulosos estará Brandon Sproat (0-1 y 6.45 de efectividad).

Nota de Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020