MLB: ¿Hay que alarmarse con el inicio de campaña de Ronald Acuña Jr?

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Luego de un Clásico Mundial, donde no solamente quedó campeón, sino que brilló con el madero, se esperaba que Ronald Acuña Jr. tuviera otra temporada digna de MVP. No obstante, en las primeras de cambio no le están saliendo las cosas.

Pero todo parece indicar que es cuestión de "mala suerte", motivado a que sus conexiones están siendo bastante fuertes, la mayoría, pero muchas de ellas salen de frente.

¿Qué debe corregir Ronald Acuña Jr?

Uno de los aspectos que es un poco inusual en Ronald, es que sus conexiones han sido potentes, pero no está levantando tanto la bola como de costumbre y eso se ve reflejado en los dos cuadrangulares que suma en esta campaña con 109 turnos oficiales.

Además, no están castigando la recta como lo venía haciendo en las zafras previas. Actualmente su promedio ante ese pitcheo, es de apenas .211, su peor registro en 29 duelos. La "Bestia" exhibe un average vitalicio de .287 contra el pitcheo rápido, en la temporada previa bateó .308 ante las rectas y en su año de Más Valioso (2023), tuvo un demoledor .338 contra ese pitcheo. Por ende, este es un dato que sí puede generar preocupación entre los coaches de Atlanta.

Según algunos expertos de la MLB, la velocidad del venezolano tampoco está haciendo tanto efecto en los rivales como en torneos anteriores. A pesar de que se han visto situaciones como el juego ante Philadelphia en el que llegó a salvo con un rodado de frente al campocorto.

Ronald Acuña golpea bastante fuerte la pelota

Aunque el criollo ha conectado 28 pelotas a 100 millas por hora, solamente en 12 no fue retirado, lo que significa un promedio inferior de 43% de conexiones sin enemigos con ese tipo de batazos, en comparación al 57% de promedio del resto de los bateadores.

Si se calcula según las conexiones contundentes del jardinero venezolano, su slugging debería estar en .499, pero actualmente está en .358. Aunque sin duda alguna, en este aspecto la suerte le ha jugado una mala pasada.

Otro aspecto positivo del venezolano este año, es que su promedio de ponches disminuyó en comparación a la campaña 2025 y es el segundo mejor de su carrera, desde aquel 2023, donde fue MVP.

Este 2026 su porcentaje de ponches es de 18.9% y en el 2023, fue de 11.4%, segundo y mejor de su trayectoria respectivamente.

Además, su porcentaje de embasado se mantiene por encima del promedio y una contradicción a lo que dice la estadística sobre su velocidad.

Conclusión

La conclusión de esto es compleja, en primer lugar, puede deberse a que la ubicación de sus batazos simplemente no ha estado de su lado. Mientras que por otro lado, lo aspectos que aparentemente si debería mejorar es recuperar su buena conexión contra las rectas y no perder la velocidad de su swing, la cual todavía sigue siendo de élite, pero también está disminuyendo.

Lo que se espera, es que las cosas le puedan salir el "Abusador" para que siga ayudando a unos Bravos de Atlanta, que hasta ahora, son el mejor equipo de la MLB en este 2026 y con el Acuña "prendido" serían mucho más peligrosos.