MLB: Munetaka Murakami sigue batiendo pronósticos

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La llegada de Munetaka Murakami a las Grandes Ligas ha dejado de ser una simple expectativa para convertirse en una realidad que desafía la historia. Con apenas un mes de actividad en el mejor beisbol del mundo, el slugger nipón ha establecido un ritmo ofensivo que no solo lo posiciona como el debutante más explosivo de su país, sino que lo pone en curso de colisión con marcas legendarias de la Gran Carpa.

Un debut sin precedentes para un jugador nacido en Japón

Murakami ha logrado lo que ningún otro compatriota, incluidos nombres de la talla de Shohei Ohtani o Hideki Matsui, pudo conseguir en su desembarco en Estados Unidos. Al registrar 12 cuadrangulares en sus primeros 29 juegos, el actual antesalista se convierte en el primer jugador nacido en Japón en alcanzar dicha cifra en ese periodo de tiempo.

Este desempeño no es casualidad. Tras dominar la NPB con los Yakult Swallows, su transición al pitcheo de MLB ha sido inmediata. La potencia de su swing y la capacidad de llevar la bola hacia la banda contraria han forzado a los lanzadores rivales a replantear sus estrategias, aunque hasta ahora, sin éxito rotundo para frenar su producción.

El récord de Pete Alonso en la mira del novato

La proyección actual de Murakami no se limita a superar a sus connacionales. Si mantiene la frecuencia de jonrones mostrada hasta la fecha, el récord de más cuadrangulares para un novato en una temporada está en serio peligro.

Dicha marca pertenece actualmente a Pete Alonso, quien en 2019 conectó 53 vuelacercas con los Mets de Nueva York. Murakami, con su inicio de 12 bambinazos en menos de 30 encuentros, se encuentra por delante del ritmo necesario para eclipsar lo hecho por "El Oso Polar" hace siete años. La consistencia física será el factor determinante para ver si el japonés puede sostener esta producción durante los 162 juegos del calendario regular.

Tras los pasos de Aaron Judge y el récord de la Liga Americana

Lo que realmente ha encendido las alarmas en las oficinas de estadísticas de MLB es que el paso de Murakami no solo amenaza los registros de novatos. A este ritmo, el récord de más jonrones en una sola temporada para la Liga Americana también podría ser alcanzado.

La marca histórica de 62 cuadrangulares, establecida por Aaron Judge en 2022, es el siguiente escalón en una temporada que ya se perfila como épica. Aunque hablar de sesenta jonrones en abril parece prematuro, la frecuencia de Murakami (un cuadrangular cada 2.4 juegos aproximadamente) permite realizar proyecciones que lo sitúan en la conversación por la cifra mágica del "Juez".