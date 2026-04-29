MLB: Carlos Mendoza y la cuerda floja en los Mets: "Entiendo que así es el negocio"

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El manager de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, no es ajeno a la realidad del negocio en las Grandes Ligas. En una plaza tan exigente como Queens, el estratega venezolano reconoció la presión tras los recientes despidos de colegas como Alex Cora y Rob Thomson, este último su mentor.

La estabilidad de Mendoza bajo la lupa en Nueva York

Antes de iniciar la serie contra los Nacionales de Washington en el Citi Field, Mendoza abordó su situación laboral de frente. Afirmó que su estatus no ha sido motivo de debate en conversaciones con David Stearns, presidente de operaciones, ni con el propietario Steve Cohen.

“Con David todo sigue igual", repitió Mendoza en declaraciones recogidas por Anthony DiComo de MLB.com.

Entre la crisis ofensiva y el fantasma del despido

La gestión de Carlos Mendoza en Queens ha entrado en una fase crítica donde las palabras de apoyo desde la oficina central contrastan con la cruda realidad de la tabla de posiciones. El estratega venezolano, consciente de que los resultados son el único seguro de vida en las Grandes Ligas, enfrenta el reto de mantener a flote a unos Mets de Nueva York que parecen haber perdido el rumbo en el plato.

El respaldo de la directiva frente a las ausencias de peso

En las oficinas del Citi Field, el enfoque actual parece estar más orientado a la reconstrucción del roster que a un cambio de timonel. La organización lidia con bajas sensibles que han mermado el potencial del equipo, destacando las ausencias de piezas fundamentales como Kodai Senga, Juan Soto y Luis Robert Jr..

“Es una lástima lo que les pasó a esos dos chicos, pero uno entiende que así es el negocio; cuando no se ven los resultados, pasa”, admitió con franqueza. Mendoza concluyó afirmando que no huirá de la realidad y que su única responsabilidad es sacar lo mejor de sus jugadores mientras siga en el puesto.

Aunque Mendoza reveló haber recibido mensajes de aliento de Steve Cohen a principios de mes instándolo a perseverar, la falta de una ratificación pública tras el reciente día de descanso mantiene las especulaciones en el aire. La paciencia de la propiedad suele tener un límite directamente proporcional a la capacidad del equipo para competir en su división.

El principal argumento en contra de la continuidad del proyecto actual es el rendimiento de los bateadores. Los Mets ocupan el último lugar de las Mayores en producción ofensiva, una estadística que Mendoza pretende revertir apelando a la memoria deportiva de sus jugadores.