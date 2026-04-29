MLB: Jesús Luzardo consigue la mejor salida de la zafra para un lanzador de Philadelphia

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El venezolano Jesús Luzardo está retomando poco a poco el ritmo dominante que tuvo durante casi toda la campaña anterior y acaba de convertirse en el abridor con la apertura más larga en lo que va de la campaña para los Phillies de Philadelphia.

El equipo dirigido por Rob Manfred blanqueó a los Gigantes de San Francisco con marcador final de 7 carreras por 0, liderados por la magistral presentación del brazo siniestro.

Jesús Luzardo blanquea a los bates de San Francisco

Después de su peor salida, el pasado 15 de abril, Luzardo acumula dos presentaciones en las que ha lúcido plenamente dominante. Una en la que toleró una sola anotación y la de hoy, en la que estuvo imbateable.

El venezolano lanzó siete episodios completos, en los que apenas le conectaron un par de incogibles y lo más notable fue si comando, tras acumular ocho ponches y no regalar boletos. En total, fueron 88 lanzamientos para el zurdo, 62 en la zona de strike para un porcentaje del 70% de sus pitcheos en la zona.

Jesús Luzardo consigue la mejor actuación en su equipo

Aunque Philadelphia cuenta con varios lanzadores destacados, incluyendo al candidatos a CY Young en la zafra pasada, Christopher Sánchez, Luzardo acaba de convertirse en el primer brazo abridor de la novena esta temporada con siete o más entradas lanzadas.

De hecho, la segunda mejor salida también fue de Luzardo con 6.2 capítulos de labor el pasado 4 de abril ante Rockies de Colorado. Ahora, la clave para este pitcher criollo será mantener la constancia y así podrá tener un rol protagónico durante buena parte del 2026.