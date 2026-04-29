Alarma en Detroit: Javier Báez sale en camilla tras una impactante lesión

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La jornada del martes resultó costosa para los Detroit Tigers. Lo que comenzó como un duelo competitivo frente a los Atlanta Braves se transformó en una pesadilla médica, culminando con la salida en camilla de su jardinero central, Javier Báez, durante la quinta entrada.

El incidente ocurrió en una jugada cargada de infortunio. Báez intentaba evitar una colisión con el primera base de los Bravos, Matt Olson, tras conectar un rodado hacia el campocorto. Al intentar realizar una maniobra evasiva y deslizarse sobre la base, la pierna derecha del jugador de 33 años se dobló de manera antinatural tras resbalar sobre la almohadilla.

El impacto visual fue inmediato; tras ser evaluado por los fisioterapeutas en el terreno, Báez no pudo retirarse por su propio pie y requirió asistencia total para ser trasladado al carrito médico.

Reajustes inmediatos en la defensa

Ante la gravedad de la situación, el mánager de los Tigers tuvo que reconfigurar su defensa de emergencia. Wenceel Pérez ingresó al encuentro para ocupar el jardín derecho, lo que obligó a Matt Vierling a desplazarse desde la pradera derecha hacia el jardín central para cubrir el hueco dejado por Báez.

La pérdida de la "navaja suiza" de Detroit

La ausencia de Báez representa un vacío difícil de llenar para el esquema de los Tigers. A pesar de los altibajos, el veterano se había consolidado esta temporada como un activo invaluable gracias a su polivalencia defensiva, habiendo iniciado juegos en tres posiciones distintas este año.

En el aspecto ofensivo, Báez mantenía una línea estadística de .256/.280/.397, acumulando dos cuadrangulares y seis carreras impulsadas en sus 82 apariciones al plato. Su capacidad para estabilizar el cuadro y los jardines lo convertía en la pieza de seguridad del equipo ante cualquier eventualidad.