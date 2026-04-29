Alarma en Tampa Bay: Junior Caminero sale lesionado en el duelo contra Cleveland

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Lo que comenzó como un turno al bate rutinario terminó en un momento de tensión para los Tampa Bay Rays. Su antesalista estrella, Junior Caminero, se encuentra actualmente en condición de "observación diaria" tras sufrir una contusión en la mandíbula derecha durante la primera entrada del encuentro del martes contra los Cleveland Guardians.

El incidente ocurrió de la manera más fortuita y dolorosa posible: Caminero conectó un lanzamiento cortado de Tanner Bibee que rebotó con violencia en el plato antes de impactar directamente en su rostro. El joven dominicano cayó al suelo de inmediato y permaneció boca abajo durante un par de minutos, obligando la entrada urgente del equipo médico de Tampa Bay.

Coraje en la caja de bateo

A pesar de lo aparatoso del golpe, Caminero demostró la dureza que lo caracteriza. Tras ser examinado brevemente por los fisioterapeutas, el tercera base decidió —con más valentía que prudencia, quizás— terminar su turno al bate.

Aunque logró conectar un rodado hacia el montículo que Bibee controló para el out, el esfuerzo fue el último de su jornada. Al finalizar la entrada, el cuerpo técnico optó por la cautela y lo reemplazó por Ben Williamson, priorizando la salud a largo plazo de su joven figura.

El peso de su ausencia en el lineup

La posible baja de Caminero llega en el peor momento para los Rays. A sus 22 años, el dominicano no solo es el futuro de la franquicia, sino su presente más brillante. Sus números antes del percance del martes reflejan a un jugador en estado de gracia:

Poder explosivo: Lidera al equipo con 8 cuadrangulares en lo que va de la temporada.

Consistencia envidiable: Ha conectado al menos un imparable en 12 de sus últimos 14 compromisos , consolidándose como el motor ofensivo del club.

Vínculo emocional: El duelo tenía un sabor especial para él, pues pasó tres años desarrollándose en la organización de Cleveland antes de ser la pieza central del ataque en Tampa.

¿Qué sigue para Caminero?

Por ahora, el estatus de "día a día" es una noticia relativamente alentadora, ya que sugiere que se han descartado fracturas graves o una conmoción cerebral inmediata. Sin embargo, en un deporte donde la visión y la concentración son fundamentales, cualquier inflamación en la zona de la mandíbula podría mantenerlo fuera de la alineación por un par de encuentros para evitar riesgos innecesarios.

La pérdida de Caminero, aunque sea breve, obligará a los Rays a depender más de su profundidad de banca, con Williamson asumiendo una responsabilidad mayor en la "esquina caliente".