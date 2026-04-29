MLB: Luis Arráez igualó marca de "Chico" Carrasquel

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El segunda base venezolano Luis Arráez continúa sumando méritos a su trayectoria en el béisbol organizado de los Estados Unidos. Durante la jornada de este martes, “La Regadera” conectó un doblete que representa su tercer batazo de dos bases en la presente campaña y el número 172 en su historial dentro de la MLB.

Este batazo le permitió alcanzar una cifra simbólica dentro del ranking histórico de los peloteros nacidos en Venezuela que han pasado por el sistema de Grandes Ligas.

Luis Arráez empata la marca de la leyenda Chico Carrasquel

Con su doble número 172, Arráez se sitúa oficialmente en el puesto 45 de la lista histórica de venezolanos con más tubeyes en la MLB. Este registro le permite compartir posición con Alfonso “Chico” Carrasquel.

Camino a superar la barrera de César Izturis

Una vez alcanzada la marca de Carrasquel, el siguiente objetivo para el infielder criollo es César Izturis. El ex campocorto acumuló un total de 177 dobles durante su paso por la Gran Carpa.

Actualmente, Arráez se encuentra a solo cinco conexiones de dos bases para desplazar a Izturis y ascender al puesto 44 de este listado histórico.