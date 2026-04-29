MLB: Salvador Pérez conectó un nuevo jonrón y da otro paso a la inmortalidad

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez sigue escribiendo una historia increíble con los Reales de Kansas City, el nombre del careta venezolano no solo sigue siendo el corazón del equipo, sino que con cada "swing" está reescribiendo los libros de las Grandes Ligas.

​Tras conectar su quinto jonrón de la temporada 2026 —su número 308 de por vida—, "Salvy" ha encendido las alarmas de los estadísticos. El capitán de los Reales no solo está acumulando números, está acechando a dos de las figuras más emblemáticas que han pisado un diamante: Iván "Pudge" Rodríguez y George Brett.

​El trono de los receptores latinos: El duelo con "Pudge"

​Durante décadas, el puertorriqueño e inmortal de Cooperstown, Iván Rodríguez, ha ostentado el título del receptor latino con más cuadrangulares en la historia de la MLB (311). Salvador Pérez, con 308 vuelacercas, se encuentra ahora a una distancia mínima:

​ A solo 3 jonrones de igualar la marca.

de igualar la marca. ​A 4 jonrones de convertirse en el líder absoluto entre los catchers nacidos en Latinoamérica.

​Este hito no es menor. Superar a un referente como Rodríguez consolidaría a Pérez como el mejor receptor ofensivo de su generación y fortalecería su caso para un futuro ingreso al Salón de la Fama.

​Kansas City tiene un solo Rey: La persecución de George Brett

​Si bien el récord latino es continental, el récord de franquicia es personal. George Brett, el máximo ícono en la historia de Kansas City, terminó su carrera con 317 jonrones. Salvador Pérez, quien ha pasado toda su carrera de 15 temporadas con el uniforme azul, está a solo 9 estacazos de alcanzar esa cifra mítica.

​Al ritmo actual que lleva en este primer mes de la temporada 2026, las proyecciones indican que Salvador podría igualar a Brett antes de finalizar el mes de junio, convirtiéndose en el máximo jonronero en la historia de los Reales de Kansas City.