MLB: Aaron Judge iguala el liderato de jonrones

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El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, ha vuelto a demostrar por qué es considerado uno de los bateadores más temibles de las Grandes Ligas. Durante el encuentro frente a los Rangers de Texas, el jardinero central conectó su cuadrangular número 12 de la temporada, una cifra que lo coloca en la cima de la tabla de jonroneros de la liga, empatando la marca de Munetaka Murakami.

La secuencia definitiva ocurrió en la parte alta de la novena entrada, con los Yankees manteniendo una ventaja de tres carreras sobre los locales. Ante un lanzamiento de cuatro costuras a 96.2 mph del derecho Cole Winn, Judge realizó un contacto sólido que salió despedido a una velocidad de 112.7 mph. La pelota viajó 424 pies, superando las cercas con un ángulo de salida de 36 grados.

De acuerdo con los datos de Statcast, este batazo habría sido cuadrangular en los 30 estadios de las Grandes Ligas. Con esta acción, el "Juez" extiende su racha de juegos consecutivos conectando de vuelta completa a tres cotejos.

Un 2026 de poder

El rendimiento de Judge en sus primeras 131 apariciones al plato es, matemáticamente, sobresaliente. No se trata solo de la potencia bruta, sino de una disciplina que le permite mantener un porcentaje de embasado elevado.

Con 12 cuadrangulares y 21 boletos negociados, su línea ofensiva se sitúa en .262 de promedio, .392 de OBP y un slugging de .645. Además, métricas avanzadas como el wRC+ de 181 indican que Aaron Judge está produciendo un 81% más que el promedio de los bateadores de la liga.