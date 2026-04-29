MLB: Estos son los juegos pautados para este miércoles

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El "Ombligo" de semana llega con otra jornada consecutiva repleta de desafíos en el mejor beisbol del mundo y por ende, es importante cuáles serán los enfrentamientos pautados en este miércoles, 29 de abril.

En cuanto a la representación venezolana se refiere, Eduardo Rodríguez buscará una buena apertura para él para seguir enrachado y también extender el momentos de los criollos esta semana. El primer choque iniciará a la 1:10 p.m.

Juegos para hoy en la MLB

- Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) vs Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) 1:10 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Yusei Kikuchi) vs Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) 1:10 p.m.

- Marineros de Seattle (George Kirby) vs Mellizos de Minnesota (Taj Bradley) 1:40 p.m.

- Yankees de Nueva York (Elmer Rodríguez) vs Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) 2:35 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Brayan Bello) vs Azulejos de Toronto (Eric Lauer) 3:07 p.m.

- Marlins de Miami (Sandy Alcántara) vs Dodgers de Los Angeles (Tyler Glasnow) 3:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) vs Padres de San Diego (Matt Waldron) 4:10 p.m.

- Astros de Houston (Peter Lambert) vs Orioles de Baltimore (Chris Bassitt) 6:35 p.m.

- Rockies de Colorado (Tomoyuki Sugano) vs Rojos de Cincinnati (Brandon Williamson) 6:40 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Logan Webb) vs Phillies de Philadelphia (Christopher Sánchez) 6:40 p.m.

- Cardenales de San Luis (Andre Pallante) vs Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) 6:40 p.m.

- Nacionales de Washington ( Cade Cavalli) vs Mets de Nueva York (David Peterson) 7:10 p.m.

- Tigres de Detroit (Tarik Skubal) vs Bravos de Atlanta ( J.R. Ritchie) 7:15 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Cerveceros de Milwaukee (Brandon Sproat) 7:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Michael Wacha) vs Atléticos de Oakland (Luis Severino) 9:40 p.m.