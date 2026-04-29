MLB: Vea cómo queda la tabla de posiciones tras la reciente jornada

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Una nueva jornada de Las Mayores se disputó este martes, 28 de abril, con una cartelera que contó con 15 encuentros que provocaron algunos movimientos en la tabla de posiciones y por lo tanto, la observaremos a continuación.

Lo más notable de la jornada fueron los Bravos de Atlanta, quienes apoyados en una extraordinaria apertura de Martín Pérez, se mantienen como el mejor equipo del momento.

Así se pone la tabla de posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (21-9) Marlins de Miami (14-16) Nacionales de Washington (13-17) Phillies de Philadelphia (10-19) Mets de Nueva York (10-19).

División Central:

Rojos de Cincinnati (19-10) Cachorros de Chicago (18-12) Cardenales de San Luis (16-13) Cerveceros de Milwaukee (15-13). Piratas de Pittsburgh (16-14).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (20-10) Padres de San Diego (19-10) Cascabeles de Arizona (15-13) Gigantes de San Francisco (13-16) Rockies de Colorado (13-17).

Así está la tabla de posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

Yankees de Nueva York (20-10) Rays de Tampa Bay (18-11) Orioles de Baltimore (14-15) Azulejos de Toronto (13-16) Medias Rojas de Boston (12-18)

División Central:

Tigres de Detroit (15-15) Guardianes de Cleveland (15-16) Mellizos de Minnesota (13-17) Medias Blancas de Chicago (13-17) Reales de Kansas City (12-17).

División Oeste: