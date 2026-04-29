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MLB: Mira los resultados de la jornada de este martes 28 de abril

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Meridiano

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 12:48 am

La presencia venezolana se hizo sentir en esta jornada

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Una cartelera repleta de desafíos se vivió este martes, 28 de abril, en las Grandes Ligas y a continuación, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

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En esta oportunidad, volvió a sobresalir la presencia venezolana, aunque fue principalmente por las dos resaltantes actuaciones desde el montículo de los zurdos Jesús Luzardo y Martín Pérez, quienes guiaron el triunfo de sus organizaciones. Por su parte, Salvador Pérez se fue para la calle.

Resultados en la reciente jornada de la MLB

- Rays de Tampa Bay 1-0 Guardianes de Cleveland 

- Astros de Houston 3-5 Orioles de Baltimore 

- Rockies de Colorado 2-7 Rojos de Cincinnati 

- Cardenales de San Luis 11-7 Piratas de Pittsburgh 

- Gigantes de San Francisco 0-7 Phillies de Philadelphia 

- Medias Rojas de Boston 0-3 Azulejos de Toronto 

- Nacionales de Washington 0-8 Mets de Nueva York 

- Tigres de Detroit 2-5 Bravos de Atlanta 

- Cascabeles de Arizona 2-13 Cerveceros de Milwaukee 

- Angelinos de Anaheim 2-5 Medias Blancas de Chicago 

- Marineros de Seattle 7-1 Mellizos de Minnesota 

- Yankees de Nueva York 3-2 Rangers de Texas 

- Cachorros de Chicago 8-3 Padres de San Diego 

- Dodgers de Los Angeles 1-2 Marlins de Miami 

- Reales de Kansas City 4-1 Atléticos de Oakland.

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