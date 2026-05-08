MLB: Ranger Suárez sigue mejorando y Boston mantiene la calma con su regreso

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez estaba protagonizando una gran apertura el pasado domingo, contra los Astros de Houston, hasta que debió salir del compromiso antes de tiempo. El motivo se debió a una molestia en el tendón de la corva derecha, algo que todavía lo mantiene lejos de toda actividad con las Medias Rojas de Boston.

Optimismo con el regreso de Ranger

A pesar del inconveniente, el manager interino Chad Tracy dio una pequeña actualización sobre el estado físico del venezolano, asegurando que todo está evolucionando de gran manera.

"Está progresando. Se está acercando, pero todavía está mejorando. Este viernes vamos a sentarnos a evaluar en cuál día va a empezar o si vamos a atrasarlo un poco", comentó el estratega a los medios de comunicación durante este jueves.

La ausencia de Ranger Suárez de la rotación llega en un momento crítico, ya que tanto él como Garrett Crochet se recuperan de molestias físicas en un punto donde el calendario comienza a apretar. Y es que luego de la serie de este fin de semana contra Rays de Tampa Bay, el conjunto de Boston afrontará tres series seguidas desde el 12 hasta el 20 de mayo.

Por lo pronto, existe bastante optimismo con respecto a la evolución del lanzador venezolano, pues hasta los momentos ha evitado la lista de lesionados y ya eso dicta muchísimo para la organización.

"Vamos a hacer lo que es mejor para Ranger. Sea que inicie el sábado o no, haremos lo que sea beneficioso para él, para estar seguros que él puede salir y que no lo estamos presionando y arriesgándolo", concluyó Tracy.

Números de Ranger Suárez en la temporada 2026 de la MLB