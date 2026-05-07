MLB: Keibert Ruiz se destapa a batear y comanda una nueva victoria de Washington

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Nacionales de Washington cerraron la serie de tres juegos contra los Mellizos de Minnesota con su segunda victoria al hilo, esta vez con marcador de 7 a 5. La clave del conjunto capitalino pasó por el inspirado día que tuvo Keibert Ruiz con el madero, ya que remolcó la mayoría de las anotaciones.

Y es que para esta cita, el receptor venezolano ligó de 4-3 con jonrón, dos dobles, cuatro impulsadas y tres anotadas. Vale mencionar que esta es la cuarta ocasión que empuja esa cifra de carreras en un compromiso de Grandes Ligas.

Keibert no perdonó a Minnesota

El primer aporte del carabobeño fue a la altura del tercer episodio. Allí disparó un doble por los lados del jardín derecho, lo suficientemente lejos para que Jacob Young anotara desde la inicial. Poco después pisó el home tras un elevado de sacrificio.

Por su parte, en el quinto inning repitió su conexión de dos bases por la misma pradera, pero con la diferencia que empujó a dos compañeros para terminar de remontar las acciones en el Nationals Park.

Ya para cerrar, Keibert Ruiz abrió el séptimo con un jonrón solitario que desapareció por el jardín derecho, a una distancia de 353 pies y con una velocidad de salida de 97.8 mph.

Números de Keibert Ruiz en la temporada 2026 de la MLB