MLB: Maikel García inicia mayo con algunos problemas ofensivos

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Maikel García se ha convertido, sin duda alguna, en una de las piezas más importantes que tienen los Reales de Kansas City en la actualidad. Con su oportuna ofensiva, y su estelar nivel con el guante, el "Barrendero" ha sabido afianzarse como uno de los favoritos de su afición y del manager Matt Quatraro.

De momento, su temporada ha sido aceptable con el madero, con números que son mejorables, pero que sin duda han servido para aportarle al equipo. Sin embargo, los primeros seis días del mes de mayo han sido complicados para el tercera base criollo, quien ha tenido bastante mala suerte con los contactos que ha podido realizar, lo que se refleja en un pequeño "slump" del que busca levatnarse rápidamente.

Difícil inicio de mes para Maikel García

Y es que, en lo poco que llevamos del mes de mayo, Maikel García no ha podido lucir tan decisivo y oportuno como acostumbra a verse en la caja de bateo. El antesalista tiene cinco hits en 23 turnos al bate en estos primeros días del mes, lo que lo deja con average de .217 y OPS de .557, además de acumular solo dos carreras impulsadas.

Eso sí, el oriundo de La Sabana no ha tenido problemas para hacer contacto con la bola, ya que ha sufrido solo tres ponches en 27 apariciones al plato. Además, el venezolano ha podido negociar también tres boletos, lo que permite que su OBP esté cerca de los .300 en este mes, algo positivo si tenemos en cuenta lo bajo que está su average.

Pero más allá de estos problemas, no cabe duda de que Maikel García es un bateador con muchísima capacidad de aportar en las Grandes Ligas. En general, tiene promedio de .265 y OPS de .745 en lo que va de 2026, con tres vuelacercas y 13 remolcadas, por lo que es cuestión de tiempo para que vuelva a su nivel, ese que lo llevó a ser MVP en el Clásico Mundial de Beisbol.