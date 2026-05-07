Los protagonistas que suben y bajan en el inicio de mayo en la MLB

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Con la llegada de mayo, el panorama de la MLB comienza a aclararse. Las rachas iniciales ya no se descartan tan fácilmente como "suerte de abril", y los problemas en el plato o en la lomita empiezan a encender alarmas. Según el último reporte de Stock Watch de Just Baseball, estos son los movimientos más significativos en el valor de los jugadores.

En Alza: Los nuevos referentes

1. Tanner Burns (Cleveland Guardians)

Burns se ha convertido en una de las historias más fascinantes de los Guardians. Con una efectividad de 2.20 y un WHIP de 1.02 en sus primeras 41 entradas, el lanzador ha transformado su juego. La clave ha sido su cambio de enfoque: ha pasado de depender en exceso de su recta (60% en 2023) a mezclar con maestría su slider. Además, ha aumentado su tasa de rodados del 37% al 50%, lo que lo convierte en un lanzador mucho más difícil de descifrar.

2. Mickey Moniak (Los Angeles Angels)

El jardinero está viviendo el momento que todos esperaban cuando fue seleccionado como el primer pick del Draft hace años. Con una línea de .333/.378/.745 y 11 cuadrangulares en 28 juegos, su wRC+ de 192 lo sitúa en la élite absoluta del deporte, superando incluso métricas de superestrellas como Aaron Judge. Aunque su tasa de swing a lanzamientos fuera de la zona sigue siendo alta, su capacidad para castigar la bola rápida lo mantiene en la cima.

3. Ozzie Albies (Atlanta Braves)

Albies está demostrando una madurez notable. Ha mejorado significativamente su disciplina en el plato, reduciendo sus ponches y acumulando un fWAR de 1.3 en poco más de un mes, igualando lo que produjo en temporadas completas anteriores. Es el motor silencioso de una ofensiva de Atlanta que no deja de producir.

En Baja: Las alarmas encendidas

1. Willy Adames (Milwaukee Brewers)

El campocorto dominicano atraviesa uno de los momentos más oscuros de su carrera. Con un promedio de .199 y un alarmante wRC+ de 60, Adames no solo ha perdido su capacidad para negociar boletos, sino que está sufriendo contra la recta (su antigua especialidad). Si no logra ajustar su mecánica pronto, su valor en el mercado de cambios o su futura agencia libre podrían verse seriamente afectados.

2. Lawrence Butler (Oakland Athletics)

Tras una temporada 2024 prometedora que le valió una extensión de contrato, Butler ha dado un paso atrás. Aunque sus periféricos (velocidad de salida de la bola) sugieren que sigue dándole fuerte a la pelota, los resultados no llegan. Su valor está cayendo mientras los fans de Oakland esperan que recupere la forma que lo perfilaba como el jugador franquicia.

La temporada de MLB es un maratón, no un sprint. Sin embargo, para jugadores como Burns y Moniak, este inicio es la base de un posible año de consagración. Para Adames y otros en declive, mayo debe ser el mes de los ajustes o el 2026 podría convertirse en un año para el olvido.