MLB: Tarik Skubal y su histórica devaluación en 2026

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Tarik Skubal tenía una misión al iniciar la temporada 2026 de Grandes Ligas. La misma constaba de buenas aperturas, números sólidos y mantenerse sano. La razón, su agencia libre podía ser histórica, sin embargo, su lesión bajó su valor de mercado a un nivel paupérrimo.

Skubal que por los momentos registra: 3-2, 2.70 ERA, 43.1 entradas, 45 ponches con 0.95 WHIP tendrá que pasar por el quirófano. El lanzador de 29 años pasará por el quirófano para extirpar cuerpos sueltos en su codo. Situación que devalúa su valor de mercado en un 97% en 2026.

Antes de la lesión Tarik tenía un valor de mercado de 41.2 millones de dólares y ahora, que tendrá que operar está en 1.1 millones de dólares. La organización de Tigres Detroit contaba con el lanzador como su pieza principal para obtener prospectos de primer nivel antes de la fecha límite de cambios.

Tigres de Detroit y su problema de bajas en 2026

Reemplazar a Tarik Skubal no es posible para Tigres de Detroit en estos momentos. Sin embargo, esto se magnifica porque tampoco tiene a: Justin Verlander, Casey Mize y Reese Olson como lanzadores. Aunque hay otra baja sensible y es la del boricua Javier Báez y Gleyber Torres.

Mize tiene una distensión en el músculo abductor de su pierna derecha y estará 15 días en lista de lesionados. De igual forma Verlander, pero su problema es en la cadera. Olson por otra parte, está en lista de 60 días, por un problema en el labrum del hombro derecho.

Báez estará en lista de lesionados por 10 días por una esguince en el tobillo derecho. Torres se encuentra día a día, por un problema en su costado izquierdo, le ha traído problemas y lo están evaluando con calma para evitar colocarlo en lista de lesionados.

Números de Tarik Skubal con Tigres de Detroit en 2026

Tarik Skubal estuvo batallando desde su primera apertura, pero no registró malos números hasta ahora en Grandes Ligas. Sin embargo, su ausencia le resta al equipo al menos unas 5 o 6 victorias en los próximos meses.

Números de Skubal en 2026:

- 7 juegos, 7 aperturas, 3-2, 2.70 ERA, 43.1 entradas, 35 hits, 23 carreras limpias, 2 jonrones, 6 boletos, 45 ponches, 0.95 WHIP