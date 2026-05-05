MLB: ¿Tigres de Detroit puede reemplazar a Tarik Skubal?

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Tarik Skubal es el as de rotación de Tigres de Detroit, pero también el hombre clave del equipo. Un pelotero donde la alineación y afición se aferran para lograr resultados importantes durante el año. Perderlo por un largo periodo, es sinónimo de un problema que hay que resolver.

Skubal pasará por el quirófano para extirpar los cuerpos sueltos en su codo. Una situación que lo llevará a la lista de lesionados de 15 días por los momentos, dependerá de su evolución para extenderlo en la misma o no. Sin embargo, ¿Cómo lo puede reemplazar Tigres en este momento?

Para responder de manera contundente, no hay como reemplazar a Tarik en estos momentos. No hay tal nivel de producción en la organización con el repertorio del lanzador de 29 años. Además de ser el as, es un líder en el club house, alimentandolos con energía y lucha.

Tigres de Detroit y su problema de bajas en 2026

Reemplazar a Tarik Skubal no es posible para Tigres de Detroit en estos momentos. Sin embargo, esto se magnifica porque tampoco tiene a: Justin Verlander, Casey Mize y Reese Olson como lanzadores. Aunque hay otra baja sensible y es la del boricua Javier Báez y Gleyber Torres.

Mize tiene una distensión en el músculo abductor de su pierna derecha y estará 15 días en lista de lesionados. De igual forma Verlander, pero su problema es en la cadera. Olson por otra parte, está en lista de 60 días, por un problema en el labrum del hombro derecho.

Báez estará en lista de lesionados por 10 días por una esguince en el tobillo derecho. Torres se encuentra día a día, por un problema en su costado izquierdo, le ha traído problemas y lo están evaluando con calma para evitar colocarlo en lista de lesionados.

¿Cómo marcha Tigres de Detroit en 2026?

Tigres de Detroit están desarrollando una buena campaña por los momentos en Grandes Ligas. El equipo está con marca de 18-18 y se encuentran en la segunda posición de su División junto a Guardianes de Cleveland. Habrá que esperar como le va al equipo sin Tarik Skubal.