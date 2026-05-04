Baja sensible en Detroit: Tarik Skubal pasará por el quirófano

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Los Detroit Tigers han recibido una noticia que sacude los cimientos de su rotación. Su lanzador estelar, Tarik Skubal, se someterá a una cirugía artroscópica para retirar fragmentos sueltos en su codo izquierdo. El anuncio fue realizado este lunes por el mánager AJ Hinch, según reportó inicialmente Jason Beck de MLB.com.

Un regreso sin fecha definida

Aunque la organización no ha establecido un cronograma oficial para su vuelta al montículo, la historia y los precedentes médicos sugieren que este tipo de procedimientos suelen conllevar un periodo de recuperación de dos a tres meses, de acuerdo con Jeff Passan de ESPN.

Para Skubal, esta intervención representa un alivio tras semanas de incertidumbre física. "Es algo con lo que he estado lidiando durante toda la temporada", confesó el lanzador. "Sinceramente, es bueno tener finalmente una respuesta clara".

El incidente que encendió las alarmas

Las señales de alerta aparecieron el pasado miércoles durante su apertura contra los Bravos de Atlanta. En la séptima entrada, se vio a Skubal frotándose el codo con evidente molestia. A pesar de ser evaluado en el montículo por Hinch y el cuerpo médico, el zurdo decidió permanecer en el encuentro.

Sin embargo, lo que inicialmente se reportó como una medida de precaución el lunes —cuando fue descartado para su salida frente a los Red Sox de Boston— terminó derivando en la decisión de intervenir quirúrgicamente para evitar daños mayores a largo plazo.

Un impacto profundo en Detroit y el mercado

La ausencia de Skubal no es cualquier baja. Estamos hablando del vigente dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, un lanzador que estaba dominando el 2026 con una efectividad de 2.70, un WHIP de 0.95 y 45 ponches en apenas siete aperturas.

Más allá del diamante, esta lesión añade una capa de complejidad a su futuro financiero. A sus 29 años, Skubal se encamina a la agencia libre al finalizar la temporada 2026. Hasta antes de este percance, las proyecciones indicaban que el zurdo podría aspirar al contrato más lucrativo jamás otorgado a un lanzador en la historia de las Grandes Ligas. Ahora, tanto Detroit como el resto de la liga observarán de cerca cómo responde su codo tras el paso por el quirófano.

El reto para los Tigers

Sin su as, Detroit deberá reconfigurar una rotación que pierde a su columna vertebral. La capacidad del equipo para mantenerse a flote durante los próximos meses dependerá de la profundidad de su bullpen y de si sus brazos jóvenes pueden dar un paso al frente mientras el mejor lanzador del joven circuito inicia su proceso de rehabilitación.