MLB: Tigres de Detroit mantendrán sin actividad a Gleyber Torres

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Afortunadamente para todas las partes, lo de Gleyber Torres no es más que un pequeño susto, aunque los Tigres de Detroit han preferido mantenerlo día a día. Y es como algunos recordarán, el caraqueño abandonó el compromiso del pasado sábado tras aquejarse de algo de rigidez en su costado izquierdo.

Otro jornada de descanso para Gleyber

El manager A.J. Hinch ha sido muy claro con la situación del venezolano. Si bien se trata de un pelotero importante para el equipo, lo primordial es que se sienta en plenitud física para seguir viendo acción.

"A él le encanta jugar, así que inmediatamente no me sentí muy bien cuando pidió salir. Pero me alegro de que lo informara y no haya hecho nada más", señaló el estratega el pasado sábado.

Ahora, dos días después, las cosas se mantienen iguales, ya que el conjunto de Detroit no contará desde el inicio con Gleyber Torres para la jornada de este lunes contra las Medias Rojas de Boston.

Aunque la ausencia del venezolano puede que pese, Hinch sugirió que podría usarlo esta noche como bateador emergente. De hecho, la buena noticia de todo esto es que evitará la lista de lesionados y, muy posiblemente, regresará al lineup entre el martes o miércoles.

Números de Gleyber Torres en la temporada 2026 de la MLB