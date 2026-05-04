MLB: Luis Arráez mejora sus números defensivos gracias a un legendario maestro

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2026 ha sido, de momento, el año de la consagración defensiva de Luis Arráez en la segunda base. El oriundo de San Felipe llegó a los Gigantes de San Francisco con la misión de aportar su ya conocido contacto con el madero, ese que lo ha hecho ser campeón bate en tres ocasiones. Sin embargo, el venezolano ha traido un aporte inesperado: su defensa.

A pesar de que en años anteriores la "Regadera" ha sido un defensor entre regular y malo para los estándares de Las Mayores, su rendimiento en 2026 ha sido una total sorpresa. Y es que, de hecho, Arráez tiene argumentos para ser considerado como el mejor segunda base defensivo en lo que va de campaña, con números inéditos para él.

Además, la defensa de Luis Arráez parece estar influenciada por los consejos de un muy buen maestro con el que ha podido coincidir en San Francisco: Ron Washington, quien ha trabajado de cerca con el criollo para mejorar sus habilidades.

Luis Arráez, un guante de lujo

Y es que, en efecto, lo de los números de Luis Arráez a la defensiva no son poca cosa en este 2026. Entre 2019 y 2025, el venezolano fue el peor segunda base de Las Mayores (entre los que acumulan al menos 2500 innings en dicha posición), con -6 carreras salvadas a la defensiva, -36 por encima del promedio, -28 de valor de carrera de fildeo y un rating defensivo de -22.6, el peor según Fangraphs.

Sin embargo, con la ayuda de Ron Washington como coach de infield, la realidad es muy distinta en 2026. La "Regadera" es segundo entre todos los segunda base de las Grandes Ligas en carreras salvadas a la defensiva (4), y es líder en outs por encima del promedio (7); valor de carrera de fildeo (6); y tiene el mejor rating defensivo en su posición (4.5).

De esta manera, Luis Arráez no solo está en la pelea por ser el campeón bate de la Liga Nacional, sino que además también se ha inscrito en la lucha por el Guante de Oro de la segunda almohadilla en el "Viejo Circuito", por lo que habrá que seguir de cerca su magnífica evolución.