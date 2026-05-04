MLB: ¡Merecido! Ildemaro Vargas se alza como el Jugador del Mes de la Liga Nacional

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El trabajo duro y los buenos resultados dieron sus frutos. Luego de vivir la que ha sido su mejor racha como pelotero profesional en toda su carrera, Ildemaro Vargas ha sido reconocido y recompensado por Major League Baseball, al ser elegido como Jugador del Mes de la Liga Nacional.

Ildemaro Vargas, el mejor de mayo

Y es que, en efecto, este lunes 4 de mayo las Grandes Ligas anunciaron a Ildemaro Vargas y a Yordan Álvarez como los mejores jugadores de marzo/abril en la Liga Nacional y la Liga Americana respectivamente. Esta es la primera vez que "Caripito" se alza con este galardón en su carrera de 10 años en el mejor beisbol del mundo.

Para lograr este reconocimiento, el infielder tuvo que dejar números realmente sensacionales. Su promedio de bateo durante marzo/abril fue de .378, y su OPS de 1.087. Además, conectó seis cuadrangulares y remolcó nada más y nada menos que 20 carreras impulsadas.

Ildemaro Vargas abre el mes de mayo como líder bate de todas las Grandes Ligas, con .382, siendo una de las más increíbles y bonitas historias de lo que va de campaña, por lo que este galardón, además de ser merecido, es un premio también a la constancia de un jugador que, a sus 34 años de edad, parece estar afianzádose por fin como titular en la Gran Carpa.