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John Sterling falleció a los 87 años, dejando un legado imborrable como la voz oficial de Yankees de Nueva York. Estuvo trabajando en el Bronx desde 1989 hasta 2024 con un estilo apasionado lleno de narraciones únicas; que lo convirtieron en un referente para la afición.

Con una carrera que abarcó siete décadas, Sterling no solo fue un ícono en el Bronx, sino que también dejó su huella en Bravos de Atlanta y los Hawks en la NBA. Su característica forma de anunciar el out final en momentos históricos del béisbol lo posicionó como una leyenda de la liga.

La partida de John marca el cierre de un capítulo dorado en la historia de las transmisiones deportivas en Estados Unidos. Aunque su voz se apaga, su impacto en la cultura de Grandes Ligas perdurará entre los jugadores y seguidores que crecieron escuchando sus inolvidables narraciones.

Yankees de Nueva York lleno de un legado legendario en Grandes Ligas

La organización de Yankees de Nueva York se distingue por un misticismo que trasciende el diamante de juego. En el Bronx, el estatus de leyenda no se limita exclusivamente a peloteros, sino que se extiende a figuras directivas y presidentes que construyeron un imperio en MLB.

El legado institucional también abraza a managers históricos y, ahora, a trabajadores de la comunicación como John Sterling. Como voz oficial desde 1989 hasta 2024, Sterling narró cinco títulos de Serie Mundial, integrándose al selecto grupo de inmortales que definieron la identidad ganadora de la franquicia neoyorquina.

Este ecosistema de excelencia reafirma que cada pieza del engranaje Yankee contribuye a su historia legendaria. Desde los micrófonos hasta las oficinas, la organización honra a quienes, como John a sus 87 años, dedicaron décadas a elevar el prestigio de los 'Bombarderos del Bronx'.