MLB: Bravos de Atlanta vuelven al trono de Grandes Ligas en 2026

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Bravos de Atlanta ha recuperado el liderato del Power Rankings de Grandes Ligas 2026. Un hecho importante, ya que es la primera vez en más de tres años que vuelven a liderar en la liga. Tras superar periodos marcados por lesiones y adversidad, el equipo está en un gran nivel.

Atlanta está en un brillante estado de forma con una racha de 3 victorias y 8-2 en sus últimos 10 juegos. No solo lideran Liga Nacional, también MLB con 25-10 por encima de Yankees de Nueva York con 23-11 (#2 en Power Rankings) y Cachorros de Chicago en el top 3 con 22-12.

Dodgers que era líder del último Power Rankings, cayó a la tercera posición por el gran rendimiento de Yankees y Bravos. La solvencia mostrada por Atlanta hasta este 4 de mayo de 2026 supera incluso los registros de sus campañas de 2021 y 2022, consolidando su estatus de contendiente.

Bravos de Atlanta ofensivamente está explotando rivales en 2026

Bravos de Atlanta domina Grandes Ligas en le Power Rankings entre otras cosas por liderar en: carreras anotadas, hits, impulsadas y promedio de bateo. Esta explosión ofensiva ha permitido al equipo de Georgia ser los primeros con 200 anotadas e impulsadas en 2026.

La eficiencia de Atlanta además destaca en los departamentos de SLG y OPS frente a sus rivales. Esta superioridad técnica refleja una coordinación perfecta en el lineup, donde la capacidad de generar extrabases mantiene una presión constante contra cualquier equipo.

La efectividad en las bases es determinante; si un corredor de Bravos llega a base, tiene un 50% de probabilidades de anotar. Esta dinámica ganadora consolida a la organización como una maquinaria ofensiva imparable, reafirmando su posición en la cima del Power Rankings.

Números de Bravos de Atlanta a nivel ofensivo