MLB: Yankees envían a Triple A a este jugador

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El campocorto Anthony Volpe fue activado de la lista de lesionados de 10 días, pero la gerencia de los Yankees de Nueva York tomó la decisión de enviarlo directamente a la sucursal de Triple A, Scranton/Wilkes-Barre. El movimiento marca el final de su recuperación tras la cirugía en el hombro izquierdo a la que se sometió en octubre pasado, pero posterga su regreso a las Grandes Ligas.

La decisión del equipo neoyorquino responde al desempeño actual de José Caballero, quien ha cumplido con las expectativas en el infield. Aunque las métricas avanzadas indican que Caballero ha contado con cierta fortuna en su producción, su promedio de wOBA se mantiene en .321 frente a un xwOBA de .269.

Por su parte, el análisis sugiere que la calidad del contacto de Volpe ha sido superior durante su asignación de rehabilitación. El joven de 25 años conectó la pelota con fuerza en nueve ocasiones durante sus cuatro juegos en Triple A, aunque los resultados no reflejaron el impacto esperado de inmediato.

Los números en el proceso de rehabilitación

Durante su periodo de recuperación, Volpe disputó un total de 13 compromisos divididos entre Doble A Somerset y Triple A Scranton/Wilkes-Barre. Las estadísticas acumuladas registraron un promedio de bateo de .250, un cuadrangular, seis carreras impulsadas, ocho carreras anotadas y dos bases robadas.

La organización busca que el jugador recupere el ritmo de juego diario en las ligas menores antes de evaluar un nuevo llamado al equipo grande. La permanencia de Caballero en la posición principal permite que Volpe acumule turnos al bate de manera regular.