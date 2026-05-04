MLB: Tensión en el clubhouse de los Medias Rojas tras comentario de Contreras

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El ambiente dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston se ha vuelto tenso tras las recientes declaraciones del inicialista Willson Contreras. El veterano señaló que las dificultades ofensivas del equipo se deben, en parte, a la falta de experiencia de los jugadores jóvenes para manejar las malas rachas. Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron una respuesta inmediata por parte del prospecto Marcelo Mayer.

El origen de las declaraciones

Contreras abordó a los medios de comunicación para dar su perspectiva sobre el rendimiento reciente del equipo. El jugador destacó que el roster cuenta con varios talentos jóvenes que aún no tienen el recorrido necesario para superar rachas negativas prolongadas.

"Con un grupo de jóvenes, supongo que tenemos que ser pacientes", declaró Contreras al analizar el desempeño colectivo.

La contundente respuesta de Marcelo Mayer

Minutos después de conocer las declaraciones de su compañero, Marcelo Mayer ofreció su punto de vista y rechazó categóricamente la justificación de la edad. Para el joven pelotero, la responsabilidad es compartida y el enfoque debe estar en los fundamentos del juego y no en la experiencia.

"Para mí, eso es solo una especie de excusa: culpar a los muchachos jóvenes", afirmó Mayer. "Pero al final del día, todos estamos jugando beisbol, todos somos profesionales. Todos sabemos lo que tenemos que hacer".

Mayer también fue directo al identificar el problema principal en el terreno de juego, dejando de lado los comentarios sobre la juventud del equipo: "No creo que estemos haciendo un buen trabajo con corredores en posición de anotar. Cuando no haces eso, no anotas carreras".