MLB: La recta de Aroldis Chapman sigue viva a sus 38 años

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El noveno episodio del último enfrentamiento entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston regaló uno de los duelos más electrizantes de la temporada, cuando Aroldis Chapman subió al montículo para medirse con el poder de Yordan Álvarez. En un choque directo de talento cubano, el veterano zurdo de 38 años demostró que su brazo mantiene una potencia descomunal y dejó sin opciones a uno de los toleteros más encendidos de la liga.

El lanzador zurdo de 38 años se plantó en la lomita para demostrar que la velocidad extrema no es exclusiva de los novatos. Con una recta que alcanzó las 100.5 millas por hora, Chapman dominó a uno de los bateadores más temidos de la temporada actual.

Velocidad que desafía la edad

A sus 38 años y con 17 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, Aroldis Chapman no muestra señales de declive. Los números de la presente campaña respaldan su efectividad y confirman que su mecánica de pitcheo se mantiene estable con 11 apariciones, 0.84 de efectividad, 13 ponches y un WHIP de 0.94.

Este nivel de dominio sostenido resulta atípico para un lanzador que depende de la velocidad extrema. Durante más de una década, el Misil Cubano ha mantenido el promedio de velocidad de su recta por encima de las 100 millas por hora.

Cerca del récord histórico de ponches como relevista

Con los dos ponches conseguidos en el noveno inning, el zurdo llegó a 1344 abanicados de por vida. Esta cifra lo sitúa a solo 20 ponches de alcanzar el primer lugar histórico entre los relevistas.

El secreto de la longevidad

La relación entre la velocidad y la edad en el beisbol profesional suele ser inversamente proporcional. La mayoría de los lanzadores experimentan una disminución en la velocidad de sus lanzamientos a medida que superan los 35 años, compensando la pérdida de poder con un mayor repertorio de pitcheos quebrados. Chapman es la excepción a esta regla. Su rutina de entrenamiento enfocada en la flexibilidad del brazo y la explosividad muscular le ha permitido preservar la velocidad sin someter el codo a un estrés adicional.