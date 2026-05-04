MLB: Estos son los juegos que se efectuarán este lunes 4 de mayo

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Todo está listo para que comience la séptima semana de la campaña 2026 en las Grandes Ligas y ante los interesantes choques que se prevén, te mostraremos la cartelera completa de desafíos a continuación.

Luego de un fin de semana electrizante, la mayoría de las series cambian y seis organizaciones tendrán su día libre. Esto quiere que hay pendiente 12 encuentros, iniciando el primero desde las 5:40 p.m.

Juegos para hoy en la MLB:

- Mets de Nueva York (por definir) vs Rockies de Colorado (Tomoyuki Sugano) 5:40 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) vs Tigres de Detroit (Tarik Skubal) 6:40 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Marlins de Miami (Janson Junk) 6:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (Eric Lauer) vs Rays de Tampa Bay (Nick Martínez) 6:40 p.m.

- Orioles de Baltimore (Shane Baz) vs Yankees de Nueva York (Cam Schlittler) 7:05 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Chase Petty) vs Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) 7:40 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) vs Reales de Kansas City (Michael Wacha) 7:40 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Chad Patrick) vs Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) 7:45 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) vs Astros de Houston (Steven Okert) 8:10 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Davis Martin) vs Angelinos de Anaheim (José Soriano) 9:38 p.m.

- Bravos de Atlanta (J.T. Richie) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 9:40 p.m.

- Padres de San Diego (Randy Vasquez) vs Gigantes de San Francisco (Trevor McDonald) 9:45 p.m.