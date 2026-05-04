MLB: Así quedaron los resultados en la jornada dominical

Suscríbete a nuestros canales

La sexta jornada dominical se llevó a cabo este domingo, 3 de mayo, y por lo tanto, es importante saber cómo quedaron los resultados en cada uno de los recintos donde se jugó pelota de la buena.

El latino más destacado en esta jornada, fue Mark Vientos, quién conectó dos cuadrangulares en el triunfo de su equipo, los Mets de Nueva York.

Resultados de la MLB:

- Azulejos de Toronto 3-4 Mellizos de Minnesota

- Astros de Houston 3-1 Medias Rojas de Boston

- Cerveceros de Milwaukee 2-3 Nacionales de Washington

- Orioles de Baltimore 4-11 Yankees de Nueva York

- Piratas de Pittsburgh 1-0 Rojos de Cincinnati

- Phillies de Philadelphia 7-2 Marlins de Miami

- Gigantes de San Francisco 1-2 Rays de Tampa Bay

- Dodgers de Los Angeles 4-1 Cardenales de San Luis

- Cascabeles de Arizona 4-8 Cachorros de Chicago

- Bravos de Atlanta 11-6 Rockies de Colorado

- Guardianes de Cleveland 1-7 Atléticos de Oakland

- Mets de Nueva York 5-1 Angelinos de Anaheim

- Reales de Kansas City 4-1 Marineros de Seattle

- Medias Blancas de Chicago 3-4 Padres de San Diego

- Rangers de Texas 1-7 Tigres de Detroit.