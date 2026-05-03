MLB: Siguen los problemas de lesiones para los Mets de Carlos Mendoza

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La temporada 2026 no está siendo sencilla para los Mets de Nueva York, y gran parte de esa realidad pasa por las constantes lesiones que han golpeado al roster. Bajo la dirección del venezolano Carlos Mendoza, el equipo ha tenido que lidiar con ausencias clave que han condicionado su rendimiento desde el inicio.

El panorama se complicó aún más tras el más reciente parte médico de uno de sus peloteros. En medio de una nueva derrota, el conjunto neoyorquino sumó otro nombre a la lista de jugadores lesionados, profundizando una crisis que ya se refleja en la tabla de posiciones.

Carlos Mendoza – Mets

Fue el propio Carlos Mendoza quien confirmó que el utility Ronny Mauricio sufrió una fractura en el pulgar izquierdo luego de deslizarse hacia la primera base. La jugada, que parecía rutinaria, terminó convirtiéndose en un golpe duro para los metropolitanos, ya que el jugador deberá ser inscrito en la lista de lesionados.

La baja de Mauricio se suma a una seguidilla de problemas físicos que han limitado las opciones del manager venezolano. Mendoza ha tenido que ajustar constantemente su alineación, buscando alternativas que mantengan la competitividad del roster.

Actualmente, los Mets ocupan el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, con un récord de 11 victorias y 22 derrotas. La cifra refleja no solo la irregularidad en el rendimiento, sino también el impacto directo que han tenido las lesiones en la dinámica de la organización.

Finalmente, en un calendario que no da respiro en esta temporada, cada decisión cuenta. Carlos Mendoza enfrenta uno de los retos más exigentes en su corta carrera como manager, intentando sostener a flote a unos Mets de Nueva York que han sido golpeados y que deben dar un salto de calidad para cumplir con las expectativas.