MLB: Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este domingo

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El protagonismo venezolano vuelve a decir presente en la jornada dominical de las Grandes Ligas, y uno de los nombres que más atención genera es el de Ranger Suárez. El zurdo se prepara para asumir un nuevo reto en el montículo, esta vez enfrentando a los Houston Astros en un duelo que promete intensidad desde el primer inning.

El lanzador de 30 años y figura indiscutible de los Medias Rojas de Boston, llega con números que reflejan consistencia en este inicio de temporada. Su desempeño ha sido clave dentro de la rotación, mostrando control y capacidad para limitar el daño en momentos de presión.

Ranger Suárez - MLB

En una campaña donde cada salida cuenta, el venezolano busca seguir consolidándose como pieza confiable en su primera campaña con su nueva organización.

En seis aperturas, Ranger Suárez presenta récord de dos victorias y dos derrotas, con un total de 35 innings lanzados. Además, suma 29 ponches y mantiene una efectividad de 3.09, cifras que evidencian su solidez en la lomita. Más allá de los números, su capacidad para trabajar entradas profundas y mantener el ritmo del juego lo convierten en un brazo valioso.

El enfrentamiento contra Houston no será sencillo. Los Astros cuentan con una ofensiva experimentada que suele responder en escenarios exigentes y que son comandados por su compatriota José Altuve

Sin embargo, el venezolano ha demostrado que puede adaptarse y competir ante alineaciones de alto nivel, apelando a su repertorio y ubicación de pitcheos que son una de sus grandes características desde su llegada a la MLB.

Finalmente, para esta jornada del 3 de mayo, todas las miradas estarán puestas en su actuación. La expectativa no solo gira en torno a su rendimiento individual, sino también al impacto que pueda generar en el resultado del encuentro, tomando en cuenta que su franquicia no pasa por el mejor momento colectivo dentro de esta zafra 2026.