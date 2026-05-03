MLB: Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado

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Todavía queda mucho camino por recorrer en la presente temporada de Las Mayores, sin embargo, tras llevar más de un mes de competencia algunos equipos comienzan a presentar cierta diferencia, bien sea en un buen o en un mal lugar. Por esa razón, te mostraremos cómo marcha la tabla de posiciones luego de la jornada sabatina.

Todos los equipos repitieron su serie este 2 de mayo y la mayoría de los ganadores repitió, lo que quiere que en cuanto a movimiento de puesto no hay muchos cambios.

Un dato curioso que ha ocurrido ya en varias ocasiones esta campaña, es que pierden todos los equipos de la división en una jornada y eso acaba de ocurrir nuevamente en el Oeste del viejo circuito.

Posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (24-10) Marlins de Miami (16-17) Nacionales de Washington (15-19) Phillies de Philadelphia (13-20) Mets de Nueva York (11-22).

División Central:

Cachorros de Chicago (21-12) Rojos de Cincinnati (20-13) Cardenales de San Luis (20-13) Cerveceros de Milwaukee (18-14) Piratas de Pittsburgh (18-16).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (20-13) Padres de San Diego (19-13) Cascabeles de Arizona (16-16) Rockies de Colorado (14-20) Gigantes de San Francisco (13-20).

Posiciones en la Liga Americana

División Este:

Yankees de Nueva York (22-11) Rays de Tampa Bay (20-12) Azulejos de Toronto (16-17) Orioles de Baltimore (15-18) Medias Rojas de Boston (13-20).

División Central:

Guardianes de Cleveland (18-16) Tigres de Detroit (17-17) Medias Blancas de Chicago (16-17) Mellizos de Minnesota (14-20) Reales de Kansas City (14-19).

División Oeste: