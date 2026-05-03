MLB: ¡Ay! Ronald Acuña Jr. sale del juego tras presentar una molestia en la pierna

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La que parecía ser la primera temporada sano de Ronald Acuña Jr. después de su segunda operación de rodilla, tuvo su primera "mancha" en la jornada de este sábado, luego de que el jardinero derecho abandonara el desafío ante los Rockies de Colorado.

El "Abusador" siempre da el 100% en cada jugada y en una acción en la que buscaba su segundo imparable en el segundo episodio, sintió un repentino dolor que lo obligó a ser cambiado.

Ronald Acuña presenta una molestia en el isquiotibial

El venezolano estaba enfrentando a Chase Dollander cuando conectó un rolling lento por el medio del campo y en su afán por buscar llegar rápido a la inicial, Acuña le imprimió la fuerza que acostumbra a su carrera, aunque lamentablemente no pudo despegar.

Justamente, antes de llegar a la mitad del camino, el oriundo de La Sabana sintió un tirón en una zona que parece el músculo isquiotibial, lo que le obligó a reducir su velocidad y llegó a la inicial renqueando.

Inmediatamente, Acuña fue sustituido y se prevé que se puede tratar de una sobrecarga, aunque aún no se tiene información oficial sobre la gravedad de la molestia que lo obligó a abandonar el encuentro.