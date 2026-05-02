MLB: Keider Montero retará a los Rangers de Texas

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El lanzador derecho de los Tigres de Detroit, Keider Montero, enfrenta este sábado un reto fundamental. Con apenas 25 años, el venezolano se encuentra en una transición clave dentro del cuerpo de pitcheo, alternando entre el rol de relevo largo y la rotación de abridores. Tras sus primeras cinco salidas de la campaña, el objetivo principal es consolidarse como el quinto abridor del equipo.

El inicio del año ha mostrado altibajos marcados para el serpentinero criollo. Actualmente, su registro es de una victoria y dos derrotas, con una efectividad de 4.00.

Su mejor presentación ocurrió el pasado diez de abril frente a los Marlins de Miami, cuando completó seis entradas en blanco, permitió apenas dos imparables y recetó siete ponches. Sin embargo, en sus tres aperturas más recientes el panorama ha sido distinto, permitiendo un promedio de tres carreras por salida. Esta inconsistencia es el aspecto principal que el cuerpo técnico busca corregir.

El encuentro de este sábado, programado para las 7:15 de la noche, representa una oportunidad para mejorar sus registros frente a este rival. De por vida, Montero solo ha iniciado un compromiso frente a la novena texana. En aquella ocasión, trabajó durante cuatro innings y un tercio, permitiendo cuatro anotaciones y cuatro hits, incluyendo un cuadrangular, lo que dejó su efectividad en 8.31 contra este equipo.