MLB: Pete Alonso mantiene su idilio con el Bronx en la visita de los Orioles

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El cañonero Pete Alonso demostró este sábado que su capacidad para hacer daño a los Yankees de Nueva York no entiende de uniformes. En la derrota de los Orioles de Baltimore en el Yankee Stadium, el primera base conectó un cuadrangular solitario frente al zurdo Ryan Weathers en la cuarta entrada. Este impacto confirmó que el jugador de 31 años se siente como en casa en el Bronx, a pesar de haber cambiado la camiseta de los Mets en la temporada muerta.

Los números del Oso Polar contra los Yankees

Alonso ha construido un dominio histórico frente a la franquicia neoyorquina. Con el batazo del sábado, el inicialista acumuló trece cuadrangulares en apenas 34 juegos en su carrera frente a los Yankees. Esta cifra representa la mayor cantidad de vuelacercas disparados por cualquier jugador en sus primeros 34 enfrentamientos contra el equipo del Bronx, según datos de Sarah Langs.

Un récord de visitante en el Bronx

El impacto del bateador diestro se refleja con mayor fuerza cuando pisa el Yankee Stadium. El jonrón en el cuarto episodio fue su noveno cuadrangular en 21 juegos disputados en este recinto.

El cuadrangular de Alonso registró una velocidad de salida de 114.6 millas por hora con un ángulo de 23 grados y recorrió una distancia de 413 pies hacia el jardín izquierdo, superando un lanzamiento de 94.0 millas por hora.

Con este batazo, Alonso llegó a seis cuadrangulares en su primera temporada con los Orioles de Baltimore y sumó tres jonrones en sus últimos cinco compromisos, consolidándose como una de las piezas clave en el orden al bate del equipo.