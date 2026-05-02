MLB: Cody Bellinger iguala a Aaron Judge tras su histórica actuación ante Baltimore

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El poder ofensivo de los New York Yankees volvió a hacerse sentir este sábado 2 de mayo de 2026, gracias a una actuación sobresaliente de Cody Bellinger frente a los Baltimore Orioles. El jardinero firmó una jornada memorable al bate, destacando en un compromiso donde su impacto fue determinante para la victoria de su equipo (9-4).

El pelotero de 30 años terminó el encuentro con línea ofensiva de 4-3, incluyendo tres anotadas, cuatro carreras impulsadas y dos cuadrangulares. Su desempeño no solo marcó la diferencia en el juego, sino que también lo colocó en un registro estadístico exclusivo dentro de la franquicia neoyorquina.

Cody Bellinger - MLB

Con esta actuación, el toletero se convirtió en el segundo jugador de los Yankees desde el inicio de la temporada pasada en lograr un partido con al menos cuatro hits y tres extrabases. El único antecedente reciente corresponde a Aaron Judge, quien alcanzó esa marca el 29 de marzo de 2025.

El dato resalta aún más si se considera la exigencia de este tipo de rendimiento. Conectar múltiples extrabases en un solo juego requiere una combinación de poder, precisión y consistencia, cualidades que Bellinger ha demostrado en este inicio de campaña.

El equipo neoyorquino ha encontrado en él una pieza clave para complementar su ofensiva, aportando profundidad y capacidad de producción en momentos decisivos. El impacto de este tipo de jornadas también se refleja en la confianza del jugador y en la dinámica de la franquicia.

A medida que avanza la campaña 2026, los Yankees buscarán mantener este nivel ofensivo, y Bellinger aparece como uno de los nombres llamados a liderar ese esfuerzo en busca de sus objetivos colectivos.

Finalmente, con este desempeño, el jardinero reafirma su estatus como uno de los bateadores más peligrosos del momento, dejando claro que está listo para seguir protagonizando noches históricas en las Grandes Ligas y llevar a los Yankees a una nueva Serie Mundial.