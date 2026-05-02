MLB: Luis Torrens firma una extensión de contrato con los Mets

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Los New York Mets continúan reforzando la estabilidad de su roster en plena temporada de 2026 y han asegurado la permanencia del receptor venezolano Luis Torrens con una extensión de contrato por dos años, que lo mantendrá en la organización hasta el final de la temporada 2028, según el periodista Will Sammon.

Desde su llegada en 2024, Torrens ha trabajado para consolidarse dentro del esquema del equipo, aportando tanto en defensa como en momentos clave con el bate. Su crecimiento progresivo ha sido valorado por la gerencia, que apuesta por su continuidad en una posición tan exigente como la receptoría.

Luis Torrens – MLB

El acuerdo representa un paso importante en la carrera del venezolano, quien ha sabido ganarse su espacio en una franquicia que busca regresar al protagonismo en las Grandes Ligas. Su capacidad para manejar el cuerpo de lanzadores y su disciplina detrás del plato han sido aspectos determinantes para asegurar esta extensión a sus 30 años.

Además, Torrens ha mostrado una evolución notable en su rendimiento ofensivo, aportando profundidad a la alineación de los Mets. Aunque su rol principal sigue siendo defensivo, su contribución con el bate ha permitido equilibrar su perfil como jugador completo.

Con este nuevo contrato, el receptor venezolano no solo asegura su futuro inmediato en la MLB, sino que también refuerza su estatus como uno de los mejores en su posición dentro del viejo circuito.

Finalmente, la extensión confirma que los Mets ven en Luis Torrens una pieza confiable y con margen de crecimiento en los próximos años, en una posición donde la consistencia suele marcar la diferencia en el mejor béisbol del mundo.