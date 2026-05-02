MLB: Munetaka Murakami superó a Andrés Galarraga en este histórico renglón

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El poder ofensivo ha sido protagonista en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, pero lo que están logrando Munetaka Murakami y Colson Montgomery va más allá de una buena racha. La dupla ha conectado jonrón en el mismo juego en siete ocasiones durante los primeros 32 encuentros de su equipo, estableciendo un nuevo récord en la historia de la MLB para ese tramo inicial de campaña.

Este registro no solo habla de sincronía ofensiva, sino de una consistencia poco común incluso entre las mejores alineaciones. Aún más impresionante resulta el hecho de que lo lograron antes del juego 35, superando marcas que habían resistido durante décadas y que pertenecían a nombres consagrados del béisbol.

Munetaka Murakami - MLB

Con este séptimo juego compartiendo cuadrangulares, Murakami se coloca en el centro de un hito histórico, superando el registro que mantenían el venezolano Andrés Galarraga junto a Ellis Burks con los Colorado Rockies en 1994. Aquella dupla había marcado seis encuentros con jonrones conjuntos en los primeros 35 partidos, una cifra que ahora queda atrás.

El nuevo estándar también deja en segundo plano a otras parejas legendarias como Mike Schmidt y Greg Luzinski con los Phillies en 1980, así como a Mickey Mantle y Yogi Berra con los Yankees en 1956. Todos ellos habían alcanzado cifras similares, pero ninguno logró establecer una marca superior en tan corto periodo de la temporada.

El impacto de Murakami en este logro resulta determinante. Su capacidad para producir poder en momentos clave lo ha convertido en uno de los bateadores más temidos del inicio de campaña.

A medida que avanza la temporada, la gran incógnita es hasta dónde podrán extender esta marca. Si el ritmo se mantiene, no solo ampliarán el récord, sino que podrían firmar una de las asociaciones ofensivas más dominantes en la historia moderna de las Grandes Ligas.

Finalmente, por ahora, lo cierto es que Murakami ya ha dejado su huella al superar un registro que parecía intocable, incluyendo el histórico desempeño de Galarraga en el mejor beisbol del mundo.