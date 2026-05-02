MLB: Vea cómo se pone la tabla de posiciones luego de la reciente jornada

Este viernes, 1 de mayo, contó con una jornada totalmente electrizante en el mejor beisbol del mundo y evidentemente, te mostraremos cómo quedaron las posiciones en los dos circuitos tras los recientes resultados.
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Está jornada tuvo muchos batazos de largometraje y la mayoría de los conjuntos "favoritos" ganaron, a excepción de los Dodgers de Los Angeles. Bravos de Atlanta se mantiene como el equipo más ganador de la zafra.
Así marcha la tabla de posiciones en el viejo circuito:
División Este:
- Bravos de Atlanta (23-10)
- Marlins de Miami (15-17)
- Nacionales de Washington (15-18)
- Phillies de Philadelphia (13-19)
- Mets de Nueva York (11-21).
División Central:
- Rojos de Cincinnati (20-12)
- Cachorros de Chicago (20-12)
- Cardenales de San Luis (19-13)
- Cerveceros de Milwaukee (17-14)
- Piratas de Pittsburgh (17-16).
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (20-12)
- Padres de San Diego (19-12)
- Cascabeles de Arizona (16-15)
- Rockies de Colorado (14-19)
- Gigantes de San Francisco (13-19).
Así están las posiciones en el nuevo circuito:
División Este:
- Yankees de Nueva York (21-11)
- Rays de Tampa Bay (19-12)
- Orioles de Baltimore (15-17)
- Azulejos de Toronto (15-17)
- Medias Rojas de Boston (13-19).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (17-16)
- Tigres de Detroit (16-17)
- Medias Blancas de Chicago (15-17)
- Mellizos de Minnesota (14-19)
- Reales de Kansas City (13-19).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (17-15)
- Rangers de Texas (16-16)
- Marineros de Seattle (16-17)
- Angelinos de Anaheim (12-21).
- Astros de Houston (12-21).