MLB: Vea cómo se pone la tabla de posiciones luego de la reciente jornada

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Este viernes, 1 de mayo, contó con una jornada totalmente electrizante en el mejor beisbol del mundo y evidentemente, te mostraremos cómo quedaron las posiciones en los dos circuitos tras los recientes resultados.

Está jornada tuvo muchos batazos de largometraje y la mayoría de los conjuntos "favoritos" ganaron, a excepción de los Dodgers de Los Angeles. Bravos de Atlanta se mantiene como el equipo más ganador de la zafra.

Así marcha la tabla de posiciones en el viejo circuito:

División Este:

Bravos de Atlanta (23-10) Marlins de Miami (15-17) Nacionales de Washington (15-18) Phillies de Philadelphia (13-19) Mets de Nueva York (11-21).

División Central:

Rojos de Cincinnati (20-12) Cachorros de Chicago (20-12) Cardenales de San Luis (19-13) Cerveceros de Milwaukee (17-14) Piratas de Pittsburgh (17-16).

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (20-12) Padres de San Diego (19-12) Cascabeles de Arizona (16-15) Rockies de Colorado (14-19) Gigantes de San Francisco (13-19).

Así están las posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

Yankees de Nueva York (21-11) Rays de Tampa Bay (19-12) Orioles de Baltimore (15-17) Azulejos de Toronto (15-17) Medias Rojas de Boston (13-19).

División Central:

Guardianes de Cleveland (17-16) Tigres de Detroit (16-17) Medias Blancas de Chicago (15-17) Mellizos de Minnesota (14-19) Reales de Kansas City (13-19).

División Oeste: