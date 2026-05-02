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MLB: Vea cómo se pone la tabla de posiciones luego de la reciente jornada

Bravos de Atlanta retomó la senda del triunfo y se mantienen como el equipo más ganador

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Meridiano

Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 12:47 am
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Este viernes, 1 de mayo, contó con una jornada totalmente electrizante en el mejor beisbol del mundo y evidentemente, te mostraremos cómo quedaron las posiciones en los dos circuitos tras los recientes resultados.

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Está jornada tuvo muchos batazos de largometraje y la mayoría de los conjuntos "favoritos" ganaron, a excepción de los Dodgers de Los Angeles. Bravos de Atlanta se mantiene como el equipo más ganador de la zafra.

Así marcha la tabla de posiciones en el viejo circuito:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (23-10)
  2. Marlins de Miami (15-17)
  3. Nacionales de Washington (15-18)
  4. Phillies de Philadelphia (13-19)
  5. Mets de Nueva York (11-21).

División Central:

  1. Rojos de Cincinnati (20-12)
  2. Cachorros de Chicago (20-12)
  3. Cardenales de San Luis (19-13)
  4. Cerveceros de Milwaukee (17-14)
  5. Piratas de Pittsburgh (17-16).

División Oeste

  1. Dodgers de Los Angeles (20-12)
  2. Padres de San Diego (19-12)
  3. Cascabeles de Arizona (16-15)
  4. Rockies de Colorado (14-19)
  5. Gigantes de San Francisco (13-19).

Así están las posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

  1. Yankees de Nueva York (21-11)
  2. Rays de Tampa Bay (19-12)
  3. Orioles de Baltimore (15-17)
  4. Azulejos de Toronto (15-17)
  5. Medias Rojas de Boston (13-19).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (17-16)
  2. Tigres de Detroit (16-17)
  3. Medias Blancas de Chicago (15-17)
  4. Mellizos de Minnesota (14-19)
  5. Reales de Kansas City (13-19).

División Oeste: 

  1. Atléticos de Oakland (17-15)
  2. Rangers de Texas (16-16)
  3. Marineros de Seattle (16-17)
  4. Angelinos de Anaheim (12-21).
  5. Astros de Houston (12-21).

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