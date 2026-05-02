MLB: Carlos Carrasco buscará un futuro mejor en la agencia libre

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El veterano lanzador de 39 años, Carlos Carrasco, ha decidido convertirse en agente libre en lugar de aceptar una asignación directa a Triple A con Gwinnett. La noticia fue confirmada por el registro de transacciones de MLB.com, luego de que el pitcher superara la lista de waivers. El movimiento se produjo el jueves, cuando los Bravos de Atlanta lo designaron para asignación para abrir espacio en el roster tras el regreso de Dylan Lee de la lista de paternidad.

El panorama para el lanzador derecho

A pesar de su salida del roster de 40, las opciones de Carrasco en el mercado son amplias. Las lesiones de lanzadores a lo largo de las Grandes Ligas son una constante, y las organizaciones buscan constantemente profundidad para sus rotaciones. Con esta decisión, el venezolano evalúa nuevas oportunidades en el mercado abierto para continuar su carrera en la temporada actual.

El rendimiento reciente en las ligas menores

El rendimiento de Carrasco en Triple A durante este año ha sido positivo. En sus primeras cuatro aperturas, registró una efectividad de 1.71 en 21 entradas lanzadas. Sus estadísticas secundarias muestran un buen control de la zona, con un 20.7 por ciento de tasa de ponches y un 6% de bases por bolas. A nivel de Grandes Ligas, su única participación este año fue de una entrada perfecta frente a los Nacionales de Washington, donde retiró a CJ Abrams por la vía del ponche.

La estrategia de los Bravos de Atlanta

Existe una posibilidad de que Carrasco regrese a la organización de Atlanta mediante un nuevo contrato de ligas menores, tal como ocurrió en el pasado. El lanzador llegó a la franquicia el año pasado procedente de los Yankees de Nueva York y ya ha firmado dos acuerdos similares con el equipo, terminando la temporada anterior en la sucursal de Gwinnett.

El ajuste en el repertorio del veterano

A sus 39 años, Carlos Carrasco ha modificado su enfoque sobre el montículo. Su recta se mantiene alrededor de las 92 mph, lo que lo ha llevado a apoyarse con mayor frecuencia en su slider y su cambio de velocidad para dominar a los bateadores en Triple A. Aunque su efectividad en las mayores desde el inicio de 2023 se ubica en 6.33, su experiencia aporta una alternativa valiosa para las rotaciones que requieren brazos veteranos.