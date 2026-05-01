MLB: ¡Una locura! Ildemaro Vargas firma un juego multi-hit perfecto y ya batea sobre .400

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La jornada de este viernes fue bastante productiva para Ildemaro Vargas. A pesar de que los D-backs de Arizona cayeron por 6 a 5 ante los Cachorros de Chicago, a nivel individual se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores allá en el Wrigley Field.

Y es que durante esta cita bateó de 4-4 con una carrera impulsada y una base por bolas. Fue así como también sumó su décimo juego multi-hit de la campaña, y el tercero de manera consecutiva.

En el mismo primer inning pegó un sencillo al jardín central para extender su racha a 27 compromisos seguidos con al menos un imparable. Por su parte, en el tercero hizo lo propio hacia la pradera derecha, con el detalle que remolcó a Jorge Barrosa para la primera rayita de los suyos.

Tanto en el quinto como en el sexto disparó más hits que, al final, no tuvieron incidencia directa en el marcador. Ya en el noveno, el relevista Jacob Webb presentó sus respetos ante Ildemaro Vargas y optó por no lanzarle nada dentro de la zona de strike, otorgándole así un boleto.

Ildemaro y una locura de promedio

Gracias a esta gran presentación, el de Caripito se consolida como el bateador con mejor promedio no solo de la Liga Nacional, sino de toda la MLB. De hecho, se trata del único pelotero que batea por encima de los .400.

Así marcha el apartado de promedio, entre ambas ligas, a falta del cierre de la jornada de este viernes.