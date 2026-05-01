¿Qué sigue para Ildemaro Vargas? Su próximo objetivo es la racha más larga de MLB

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Esto pica y se extiende. Ildemaro Vargas es el pelotero del momento en las Grandes Ligas, y todo se debe a esa enorme capacidad que tiene para hacer contacto con la bola. De hecho, gracias a ese "pequeño" detalle es que logró hacer historia para Venezuela con su racha de hits.

La jornada de este viernes quedará marcada para el recuerdo, ya que en el Wrigley Field de Chicago extendió a 27 sus encuentros al hilo con al menos un imparable. De esa manera superó los 26 que firmó Wilson Ramos por allá en 2019, que a su vez supuso el mejor registro de un pelotero venezolano.

Pero eso no queda allí, o al menos eso esperamos tanto los venezolanos como el propio Ildemaro. Ahora su objetivo pasa por algo más apoteósico, y no es otro que igualar la racha más larga en la historia de la MLB, algo que no se ve desde hace unas cinco décadas.

Ildemaro, en modo 'rompe récords'

Ildemaro Vargas disputó su primer encuentro de la presente zafra el 30 de marzo. Desde entonces ha disputado 24 compromisos y en cada uno de ellos ha sacudido al menos un sencillo. Justamente, esos 24 son la segunda racha más larga para iniciar una campaña desde 1940.

Entonces, ¿de cuánto es la seguidilla más extensa en el arranque de una temporada de Grandes Ligas? La respuesta es de 30 choques y lo consiguió Ron LeFlore, de los Tigres de Detroit, en 1976.

Incluso, vale agregar, que si llegase a alcanzar esos 30 encuentros seguidos con imparables, el de Caripito también igualaría la mejor marca en la historia de los D-backs de Arizona. Por ahora, con esos 24 empata en el segundo lugar con Tony Womack (en el 2000), por lo que solo le queda superar el récord de Luis González (30 en 1999).