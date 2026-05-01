MLB: Antonio Senzatela mantiene dominio y logra cifra rendonda de ponches

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Antonio Senzatela volvió a lucirse en el morrito y ya es una realidad de que sobresale como uno de los relevistas más dominantes en la presente temporada de las Grandes Ligas. El experimentado lanzador coronó otra actuación en blanco, consolidándose en el bullpen de Colorado Rockies.

El lanzador venezolano sigue dejando huella en las Las Mayores tras alcanzar los 550 ponches en su carrera, logro que consiguió frente a los Cincinnati Reds. Con esta marca, se convirtió en el venezolano número 22 en la historia en llegar a esa cifra, consolidándose como uno de los brazos más constantes de su generación en el mejor béisbol del mundo.

Además, Senzatela tiene ahora la mira puesta en seguir escalando posiciones históricas entre los lanzadores venezolanos. Si mantiene su buen rendimiento, podría superar los 554 ponches de Carlos Silva, alcanzados en nueve temporadas, para adueñarse del puesto 21 en solitario. A este progreso se suma su dominio reciente desde el montículo, ya que no solo incrementa su total de abanicados, sino que también ha extendido una sólida racha de innings sin permitir carreras.

Dominio de Antonio Senzatela se extiende en MLB

Aunque no pudo hacer mucho para evitar el revés de los Rockies, el diestro de 31 años continúa extendiendo una campaña memorable en el morrito. En la jornada de este jueves ante Cincinnati Reds, el criollo laboró por espacio de una entrada y dos tercios, permitió un hit, boleto y recetó un ponche en 16 pitcheo (12 de ellos en zona de strike).

En lo que va de campaña, Senzatela colecciona estadísticas soñadas en la actual edición de MLB, sumando una victoria, dos juegos salvados, 19 ponches, WHIP de 0.71 y una efectividad de 0.46 en 19.2 innings trabajados.