MLB: Ezequiel Tovar salva una carrera con espectacular intervención defensiva

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Algo que se ha vuelto costumbre en esta primera parte de la temporada en las Grandes Ligas son las grandiosas acciones defensivas de Ezequiel Tovar y en la jornada de este miércoles nuevamente volvió brillar con su guante.

El joven maracayero está jugando una defensiva digna de Guante de Oro, galardón que ya obtuvo en el 2024 y aunque su ritmo ofensivo no ha sido consistente, logra jugadas que literalmente salvan carreras.

Ezequiel Tovar salva una carrera con grandiosa jugada

La novena de Rockies de Colorado está venciendo parcialmente 5 carreras por 0 a los Rojos de Cincinnati, una blanqueada que pudo acabarse apenas al primer tramo. Sin embargo, el criollo lo evitó.

Con un par de outs y corredor en la intermedia, Sal Stewart bateó un rodado cerca de la almohadilla de segunda, al cual Tovar le llegó deslizándose de cabeza.

Lo más impresionante no fue que evitó el hit, sino que al ver que el hombre que estaba en segunda siguió para el plató, incómodo, pudo realizar el disparo de forma certera para registrarlo y evitar la anotación. Otra de las acciones a las que tiene acostumbrados a los seguidores del equipo negro y púrpura.

Sin duda alguna, su alcance, su brazo, su inteligencia y su manera de anticiparse a las jugadas es lo que lo ha ayudado a crecer cada vez más en una posición tan complicada como el campocorto y espera seguir a ese nivel por el resto de la campaña.