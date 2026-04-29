MiLB: Ethan Salas conecta un nuevo jonrón y logra esta hazaña por segunda ocasión

Ethan Salas vive un momento pletórico a la ofensiva, y eso sin duda son excelentes noticias para San Antonio Missions (Padres de San Diego). Y es que en este nuevo inicio de semana en Ligas Menores, específicamente en Doble-A, su bate ha dado de qué hablar otra vez.
La presentación del pasado martes volvió a ser muy productiva para el receptor venezolano, quien pudo sumar otro jonrón a sus estadísticas. Pero no se trató de cualquier batazo de cuatro esquinas, sino del tercero de manera consecutiva.
Salas y su racha de cuadrangulares
Además del vuelacercas del martes, Ethan Salas cerró la semana anterior con dos conexiones similares, tanto el viernes 24 como el sábado 25 de abril. De hecho, un dato no menor es que en esos tres juegos estuvo alineado como primer bate, lo que le permitió también remolcar un total de ocho carreras.
Vale mencionar que esta no es la primera vez que hilvana una racha de este estilo en su carrera. En 2023, mientras hacía sus pasantías en Clase-A con Lake Elsinore, también destacó con tres jornadas consecutivas disparando jonrones.
Números de Ethan Salas en la temporada 2026 de la MiLB
- 18 juegos
- 60 turnos al bate
- 18 hits
- 4 dobles
- 3 jonrones
- 12 carreras impulsadas
- 8 carreras anotadas
- 4 bases robadas
- .300 AVG
- .373 OBP
- .517 SLG
- .890 OPS